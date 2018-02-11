Лондон потратил 1000 фунтов на письмо в Брюссель о выходе из ЕС

"Прощальное" письмо, в котором Великобритания объявляет о начале процесса выхода з Евросоюза, обошлось в тысячу фунтов (около 1380 долларов), сообщает The Times.

Письмо на шести страницах, подписанное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, лично отвезли в Брюссель два британских чиновника. Они добрались на поезде Eurostar, выбрав места бизнес-премьер-класса. По данным газеты, такой билет из Лондона в Брюссель стоит 490 фунтов.

Постоянный представитель Великобритании в Брюсселе Тим Барроу передал письмо в руки президента Евросовета Дональда Туска в марте 2017 года.

1 февраля 2017 года депутаты парламента Великобритании поддержали законопроект, который позволяет Лондону начать процедуру выхода страны из Евросоюза. Тереза Мэй озвучила основные принципы будущего выхода страны из состава Евросоюза. В частности, Лондон намерен полностью выйти из состава общего рынка Евросоюза и исключает возможность мягкого варианта Brexit.