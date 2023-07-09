Боррель приветствовал уничтожение остатков химического оружия в США 9 июля, 02:52 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал уничтожение остатков химического оружия в США.

Он подчеркнул, что ЕС готов к «мощной политической и финансовой поддержке имплементации Конвенции о запрещении химического оружия».

«Завершение работ по уничтожению является важной вехой в имплементации Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет вступления ее в силу. Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения», — заявил Боррель.

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В пятницу, 7 июля, президент США Джо Байден заявил, что США уничтожили раньше срока последние остатки химического оружия.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас из этого арсенала, что приближает нас на один шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия», — говорится в заявлении Байдена.

