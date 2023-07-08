Последнее химическое оружие в мире из заявленных запасов признано уничтоженным — ОЗХО 8 июля, 08:16 Химическое оружие (Фото:sipri.org)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, объявленных всеми государствами-участниками Конвенции о запрещении химического оружия, было признано уничтоженным.

Об этом говорится в официальном заявлении ОЗХО.

Соединенные Штаты Америки, последнее государство-обладатель, завершили уничтожение заявленных запасов химического оружия.

Видео дня

Последний химический боеприпас из объявленного запаса химического оружия Соединенных Штатов Америки был уничтожен в пятницу, 7 июля 2023 года, на пилотном заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки.

«Я поздравляю все государства-участники, и в данном случае Соединенные Штаты Америки, с этим большим достижением для международного сообщества. Прекращение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой для Организации. Это критически важный шаг к достижению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия», — сказал генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

О том, что США уничтожили последние объявленные запасы химического оружия, заявил в пятницу президент Джо Байден.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас из этого арсенала, что приближает нас на один шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия», — говорится в заявлении Байдена.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Вашингтон и другие подписавшие ее стороны были обязаны уничтожить свои запасы химического оружия до 30 сентября 2023 года.

Почти все страны в мире присоединились к Конвенции о запрещении химического оружия, в частности 190 из 196 государств-членов ООН являются участниками КХО.

Россия утверждала, что полностью уничтожила все запасы своего химоружия 27 сентября 2017 года.

В то же время представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.

26 мая российские оккупанты на Авдеевском направлении применили боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия против украинских сил. Несмотря на химатаку, ВСУ и пограничники отбили штурм войск РФ.