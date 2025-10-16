По случаю двух лет после парламентских выборов в Польше новый опрос Института исследований Pollster показал, что 52% респондентов считают, что премьер-министр Дональд Туск должен уйти в отставку.

Об этом 16 октября пишет Polsat News.

Опрос проводился 11−12 октября среди 1002 взрослых. Их спросили: «Считаете ли вы, что Дональд Туск должен перестать быть премьер-министром?».

52% поляков считают, что он должен уйти в отставку, тогда как 34% ответили «нет», а 14% воздержались от ответа.

Pollster также спросил респондентов об общей оценке коалиции: «Проголосовали бы вы сейчас за нынешнее правительство?». 65% опрошенных ответили утвердительно, 22% — отрицательно, а 13% — не определились.

24 июля президент Польши Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим премьером страны после 1989 года.

11 июня сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска, поддержав его 243 голосами против 210.