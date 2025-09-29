Европа должна осознать, что уже находится в состоянии войны — Туск
Дональд Туск заявил, что Европа уже находится в состоянии войны (Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS)
Европа уже находится в состоянии войны, поэтому западные страны должны осознать масштаб угрозы и объединиться на фоне опасности.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.
Туск очертил вызовы безопасности, с которыми сталкивается Европа.
Он подчеркнулл, что «самая большая и самая важная задача наших лидеров сегодня — заставить других людей, … все западное, трансатлантическое сообщество осознать: это война».
«Мы этого не хотели, это иногда странно — война нового типа, но все же война», — подчеркнул польский премьер.
22 сентября Туск заявил, что страна без сомнений будет защищать свое воздушное пространство и при необходимости будет уничтожать нарушающие его «летающие объекты».
Последние российские провокации на территории стран НАТО
20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.
В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созывает заседание Совбеза.
19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.
Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.
12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.
Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.
13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.