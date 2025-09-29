Дональд Туск заявил, что Европа уже находится в состоянии войны (Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Европа уже находится в состоянии войны , поэтому западные страны должны осознать масштаб угрозы и объединиться на фоне опасности.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

Туск очертил вызовы безопасности, с которыми сталкивается Европа.

Он подчеркнулл, что «самая большая и самая важная задача наших лидеров сегодня — заставить других людей, … все западное, трансатлантическое сообщество осознать: это война».

«Мы этого не хотели, это иногда странно — война нового типа, но все же война», — подчеркнул польский премьер.

22 сентября Туск заявил, что страна без сомнений будет защищать свое воздушное пространство и при необходимости будет уничтожать нарушающие его «летающие объекты».

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созывает заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

Инфографика: NV

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.