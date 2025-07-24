Избранный президент Польши назвал Туска «худшим премьером» после 1989 года

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не спешит встречаться с действующим премьер-министром Дональдом Туском, которого назвал худшим главой правительства страны после 1989 года.

Об этом он сказал в четверг, 24 июля, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Polsat News.

Навроцкий признал, что встреча с премьером «будет необходима».

«Поэтому, конечно, я не исключаю такой встречи, хотя вы не должны удивляться, что я совсем не спешу на встречу с премьером Дональдом Туском, которого я последовательно считаю худшим премьером после 1989 года», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что граждане ожидают сотрудничества между президентом и премьером в ключевых для страны вопросах.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов, в котором поляки выбирали между Рафалом Тшасковским — кандидатом от партии премьера Дональда Туска Гражданская коалиция и поддержанным партией Право и справедливость Каролем Навроцким.

В первом туре Тшасковский победил, набрав 31,36%, Навроцкий отстал от него менее чем на 2%, набрав 29,54%. Во втором туре после обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Рафал Тшасковский получил 49,11%.

Согласно избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.