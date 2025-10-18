Более 25 тысяч солдат и офицеров Центрального военного округа РФ дезертировали за девять месяцев / Фото иллюстративное (Фото: wikimedia.org)

За девять месяцев, с ноября 2024 года по июль 2025 года, более 25 тысяч солдат и офицеров Центрального военного округа РФ самовольно покинули свои части. Об этом 18 октября сообщило Главное управление разведки (ГУР).

«С ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров только Центрального военного округа — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии — самовольно оставили свои части», — отметили там.

Реклама

Побеги происходят по-разному: одни оставляют позиции прямо на поле боя, другие исчезают из постоянных пунктов дислокации, а кто-то не возвращается из отпуска или лечения.

Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и боевой техникой — только в 2024—2025 годах таких инцидентов зафиксировано более 30.

Читайте также: В Украине открыли более 250 тысяч дел о СЗЧ и дезертирстве

В ГУР пишут, что основными причинами побегов являются ужасные условия службы: распространенная дедовщина, нехватка снабжения и регулярные отправки на так называемые мясные штурмы.

Во внутренних отчетах оккупационных войск также отмечается, что среди причин гибели значится категория «невыполнение приказа».

«За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции», — добавили в разведке.

В ноябре 2024 года сообщалось, что более тысячи оккупантов из состава 20-й мотострелковой дивизии страны-агрессора России дезертировали с войны против Украины.

Читайте также: Количество открытых дел о СЗЧ и дезертирстве с начала полномасштабной войны достигло почти 300 тысяч

В январе 2025 года проект Хочу жить опубликовал данные о масштабах дезертирства в подразделениях ВДВ РФ.

В июле сообщалось, что за последний месяц в России более тысячи военных самовольно оставили части, но аресту подвергли менее десяти. Большинство дезертиров принудительно отправляют на фронт в штурмовые отряды, где их ставят «на мясо».

17 июля проект Хочу жить опубликовал данные о 41-й армии ЦВО ВС РФ, где отмечалось, что по состоянию на июнь 2025 года дезертировали не менее 7846 военнослужащих. Только за один день 31 мая зафиксировали побеги 42 оккупантов, а за неделю — 175, значительная часть которых — бывшие заключенные-контрактники.