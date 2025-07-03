В России практически перестали арестовывать военных, самовольно оставивших часть , теперь их массово отправляют в «мясные штурмы».

Об этом в четверг, 3 июля, пишет российское издание Верстка со ссылкой на источники в военной прокуратуре. Согласно полученным журналистами данным, за последний месяц на территории страны-агрессора РФ были задержаны более тысячи дезертиров. Под арест отправили не более десяти из них, при этом большую часть передали «инициаторам розыска». То есть, командирам военных частей, сотрудникам военной прокуратуры, военной комендатуры или военной полиции.

По словам представителя военной прокуратуры, таким образом Министерство обороны РФ пытается вернуть как можно больше вояк на фронт.

«За самоволку возвращают в части, а там где как — кого-то сразу вывозят на фронт, чтобы отправить в штурм, других могут мариновать в ямах и импровизированных тюрьмах на территориях частей или комендатур», — рассказал журналистам собеседник, имя которого не раскрывается.

Дезертиров вынуждают подписать согласие на штурм или пытаются продать другим командирам, которые «кинут их на мясо».

О том, что беглецов отправляют в штурмовые отряды изданию подтвердили и сами оккупанты, которые сейчас на фронте. По их словам, «сначала в яму», а потом уже на передовую, где «загрядотряды стоят, не отступишь».

В ноябре 2024 года сообщалось, что больше тысячи оккупантов из состава 20-й мотострелковой дивизии страны-агрессора России дезертировали с войны против Украины.

В январе 2025 года проект Хочу жить опубликовал данные о масштабах дезертирства в подразделениях ВДВ РФ.