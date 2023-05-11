Премьер Швеции протестировал БМП CV 90, которые обещали передать Украине — фото 11 мая, 08:12 Ульф Кристерссон (Фото:kristerssonulf/Instagram)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стрёммером опробовали боевую машину пехоты CV 90. Их в январе пообещали передать и Украине.

Об этом он сообщил в Instagram 10 мая.

Кристерссон приехал в родной город министра Эрншельдсвик.

«Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине», — написал он.

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Также в компании Clavister политики протестировали искусственный интеллект, который может предотвращать кибератаки.

Фото: kristerssonulf/Instagram

19 января Кристерссон заявил, что Швеция готовится передать Украине 50 БМП CV90 и САУ Archer.

CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.



Инфографика: NV