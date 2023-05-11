Премьер Швеции протестировал БМП CV 90, которые обещали передать Украине — фото
Ульф Кристерссон (Фото:kristerssonulf/Instagram)
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стрёммером опробовали боевую машину пехоты CV 90. Их в январе пообещали передать и Украине.
Об этом он сообщил в Instagram 10 мая.
Кристерссон приехал в родной город министра Эрншельдсвик.
«Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине», — написал он.
Также в компании Clavister политики протестировали искусственный интеллект, который может предотвращать кибератаки.
19 января Кристерссон заявил, что Швеция готовится передать Украине 50 БМП CV90 и САУ Archer.
CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.