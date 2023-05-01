«Ждем коалиции CV90». Резников рассказал подробности разговора с министром обороны Швеции

1 мая, 18:01
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Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)

Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)

В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Швеции Полом Джонсоном.

«Благодарю моего друга, министра обороны Швеции Пола Джонсона за непоколебимую и постоянную поддержку Украины», — заявил Резников.

Отмечается, что министры обсудили дальнейшие шаги по укреплению потенциала украинской армии.

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«С нетерпением ждем плодотворной «Коалиции CV90», — добавил Резников.

Правительство Швеции готовится предоставить Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Швеция Военная помощь Алексей Резников Война России против Украины БМП CV90

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