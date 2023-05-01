«Ждем коалиции CV90». Резников рассказал подробности разговора с министром обороны Швеции

Правительство Швеции готовится предоставить Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.

Отмечается, что министры обсудили дальнейшие шаги по укреплению потенциала украинской армии.

«Благодарю моего друга, министра обороны Швеции Пола Джонсона за непоколебимую и постоянную поддержку Украины», — заявил Резников.

В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Швеции Полом Джонсоном.

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