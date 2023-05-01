«Ждем коалиции CV90». Резников рассказал подробности разговора с министром обороны Швеции
Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)
В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Швеции Полом Джонсоном.
«Благодарю моего друга, министра обороны Швеции Пола Джонсона за непоколебимую и постоянную поддержку Украины», — заявил Резников.
Отмечается, что министры обсудили дальнейшие шаги по укреплению потенциала украинской армии.
«С нетерпением ждем плодотворной «Коалиции CV90», — добавил Резников.
Правительство Швеции готовится предоставить Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.