В возрасте 103 года умер последний прокурор Нюрнбергского процесса 9 апреля, 01:27 Американский юрист Бен Ференц (Фото:wikipedia.org)

Американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, став последним выжившим обвинителем Нюрнбергского процесса. Он был ответственным за обвинительные приговоры в отношении 22 командиров нацистских батальонов смерти.

О смерти сообщил сын Ференца телеканалу NBC.

Нюрнбергский процесс проходил в Нюрнберге после окончания Второй мировой войны и был судом над военными преступниками нацистской Германии. После процесса Ференц был назначен ответственным за возврат имущества, захваченного нацистами, владельцам или наследникам, а также помог заключить соглашение о компенсациях жертвам Холокоста с правительством Западной Германии. Он выступал за создание Международного уголовного суда и критиковал решение России ввести войска на Украину.

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Год назад Бенджамин Ференц в интервью CNN, комментируя вторжение России в Украину заявлял, что его «сердце разбито».

«Мое сердце разбито. Всю свою жизнь после Холокоста я пытался создать мир и гармонию во всем мире для всех людей, независимо от их расы или вероисповедания. И мы добились определенного прогресса в этом направлении, создав новые международные уголовные суды, излагая гуманитарное право в университетах. Но теперь мы видим, что происходящее очень похоже на то, что уже было: обстреливаются дети, взрываются дома. Мне больно видеть, что мы так мало вынесли из Холокоста… и я надеюсь, что мы скоро опомнимся. Я призываю все войска, участвующие в этих боях, немедленно прекратить огонь и использовать это время затишье… пообещать проведение конференции всех ведущих стран в ближайшие недели, чтобы найти мирное решение — как это имелось в виду при написании Устава ООН», — сказал Ференц.