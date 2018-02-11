Белый дом поддержал удары Израиля в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала Израиль, который накануне поразил несколько иранских и сирийских целей в Сирии, и призвал Иран "прекратить провокации" в регионе.

Об этом сообщает Times Of Israel со ссылкой на заявление Белого дома.

"Израиль - верный союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от сирийской армии и боевиков, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии", - говорится в заявлении администрации президента США Дональда Трампа.

В Белом доме также призвали Иран и его союзников прекратить провокационные действия и начать работать над достижением мира в регионе.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что действия Ирана в Сирии угрожают всем странам региона.

Напомним, что 10 февраля израильские ВВС перехватили на территории Израиля иранский беспилотник и нанесли удары по сирийским целям. В ответ на этот налет сирийская ПВО сбила израильский истребитель F-16.

Затем Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары по иранским и сирийским целям в Сирии – это "право и обязанность" Израиля защищать свою территорию от нападения и нарушения суверенитета.