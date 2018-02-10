Сирийские военные сбили израильский истребитель F-16

Израильский истребитель F-16 разбился после того, как сирийская система ПВО открыла по нему огонь.

Как заявил представитель Армии обороны Израиля, истребитель упал на израильской территории, пилоты в безопасности, сообщает Радио Свобода.

Как утверждают израильские военные, над территорией страны в ночь на субботу был обнаружен иранский беспилотник, запущенный из Сирии. Он был сбит, а затем израильские самолеты нанесли удар по базе в Сирии, где предположительно расположен центр управления иранскими дронами.

Сирийская ПВО открыла огонь по самолетам.

Сирийские военные заявили, что поразили "более одного самолета", Израиль эту информацию не подтверждает.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении суверенитета и воздушного пространства. Израиль обвиняет Иран в использовании сирийской территории для подготовки агрессии.