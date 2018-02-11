"Это наше право и наша обязанность". Премьер Израиля объяснил причины обстрела Сирии

Беньямин Нетаньяху: Израиль хочет мира, но мы продолжим защищать себя от любых нападений

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары по иранским и сирийским целям в Сирии являются частью защиты страны от нападения и попыток нарушить суверенитет.

По словам Нетаньяху, Израиль расценивает проникновение иранского беспилотника на израильскую территорию как нарушение суверенитета. Поэтому силы Израиля в ответ сбили БПЛА и нанесли удар по командному пункту, с которого был запущен аппарат, а также по другим "угрожавшим" иранским и сирийским целям.

"Это наше право и наша обязанность, мы и впредь будем защищать себя по мере необходимости. Пусть никто не заблуждается на этот счет", - подчеркнул он.

Нетаньяху добавил, что уже проинформировал об инциденте госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.

"Израиль хочет мира, но мы продолжим защищать себя от любых нападений и решительно действовать против любых попыток Ирана установить свое военное присутствие в Сирии или где-либо еще, направленное против нас", - говорится в заявлении израильского премьера.

Напомним, что 10 февраля израильские ВВС перехватили на территории Израиля иранский беспилотник и нанесли удары по сирийским целям. В ответ на этот налет сирийская ПВО сбила израильский истребитель F-16.

Затем Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии.