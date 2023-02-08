Байден перед Конгрессом призовет американцев объединиться и упомянет помощь Украине — Reuters 8 февраля, 06:27 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Сегодня, 8 февраля, президент США Джо Байден должен выступить с обращением в Конгресс США. Он затронет политические и экономические вопросы, а также упомянет о поддержке Украины.

Об этом сообщает Reuters.



Согласно выдержкам из его речи, сначала Байден обратится к обеим партиям с призывом работать вместе.

«Люди направили нам четкий сигнал. Борьба ради борьбы, сила ради власти, конфликт ради конфликта никуда не приведет нас. И это было моим видением страны: восстановить душу нации, восстановить скелет Америки: средний класс, объединить страну. Нас послали сюда, чтобы закончить работу!», — говорится в речи.

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Слова Байдена будут затрагивать также и то, что США быстрее и качественнее других стран пережили эпидемию COVID-19. Кроме того, он намерен выразить сопереживание американцам, утверждая, что его политика улучшила их положение, несмотря на проблемы в экономической сфере.

Говоря о внешней политике, Байден планирует затронуть тему помощи Украине, а также напряжение в отношениях с Китаем.