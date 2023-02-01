Новое послание Байдена. О чем стоит сказать президенту США 1 февраля, 18:18 Если Байден хочет обратиться к действительно глобальной аудитории, ему следует оставить позади взятое из XX века определение «свободного мира» (Фото:REUTERS)

В своем ответе Путину после полномасштабного вторжения России в Украину Джо Байден заговорил о «свободном мире». Что на самом деле изменила эта война

В послании 2022 года «О положении в стране» президент США Джо Байден обвинил президента России Владимира Путина в стремлении «потрясти самые основы свободного мира» своим вторжением в Украину, которое началось шестью днями ранее. Путин рассчитывал, что его «преднамеренное и абсолютно неспровоцированное» нападение на Украину встретит мало сопротивления, но, заявил Байден, «свободный мир потребовал от него ответа за свои действия».

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Когда 7 февраля Байден выступит с очередным посланием, он, скорее всего, будет расхваливать разнообразные способы, которыми «свободный мир» продолжал поддерживать Украину — и наказывать Путина — в течение минувшего года. Страны НАТО и их партнёры во всём мире поставили украинским бойцам огромное количество оружия и других материалов, одновременно приняв миллионы украинских беженцев. И те же самые страны сохраняют — или даже усиливают — санкции против России, одновременно стараясь найти способы помочь тем, кому приходится трудно без российских энергоресурсов.

Вполне оправдана гордость Байдена реакцией его администрации на российскую агрессию — вскоре этот ответ будет включать ещё и поставки танков М1 «Абрамс». И весьма впечатляет решимость Байдена вдохнуть новую жизнь в альянсы и партнёрства, а также тесно сотрудничать с партнёрами при принятии всех важнейших решений.

Но кто именно входит в состав «свободного мира», и насколько чётко его можно отделить от «несвободного» мира? Является ли поддержка Украины в её борьбе с Россией справедливой лакмусовой бумажкой для определения, кто к какой категории принадлежит?

Мы будем искать союзников везде, где мы сможем их найти во всех этих битвах

В каком-то смысле Украина, несомненно, является фронтиром свободного мира. То, что там делает Россия (пытки и убийства солдат и гражданских лиц; уничтожение домов, предприятий и критической инфраструктуры; принуждение мирных жителей прятаться в холодных подвалах, чтобы укрыться от бомбёжек), это вопиющие атаки на свободу. А конечная цель России — завоевание независимой страны, поглощение её территории, а также обнуление её национальной идентичности — является полным отрицанием самой свободы. Яростно сопротивляясь российским силам, украинцы защищают свою свободу.

Но тирания и завоевания — это не единственные формы несвободы. В мемуарах, опубликованных в 2021 году, лауреат Нобелевской премии по экономике Амартия Сен рассказывает историю одного мусульманского рабочего, который в 1944 году был убит толпой индусов, когда шёл домой с работы. Это была небольшая подработка, и убитый знал, что по пути его ждут опасности, однако он не мог позволить себе отказаться от неё. Сен пишет, что «этот инцидент долгое время занимал мои мысли. Я начал понимать, насколько сильно бедность лишает людей всех свобод — даже свободы не брать на себя очень вероятные риски оказаться убитым».

Опираясь на эти размышления, Сен — при поддержке философа Марты Нуссбаум — пришёл к выводу, что лидеры и политики должны «смотреть на развитие как на цельный процесс расширения существенных свобод, которые связаны между собой»: политические свободы, экономические ресурсы, социальные возможности, гарантии прозрачности, обеспечение безопасности и защиты. Все эти свободы являются одновременно и целями, и средством, потому что они позволяют людям получать больше возможностей «вести тот образ жизни, который они ценят»: жить, учиться, расти, работать, обладать агентностью в мире.

Если судить по этим меркам, как отмечает Сен в своей книге «Развитие как свобода», развитые демократии свободного мира являются домом для миллионов несвободных людей, чьи возможности ограничиваются всем подряд — от нищеты и неадекватности общественных благ до политической и социальной маргинализации. Напротив, миллионы людей в странах, которые Америка может осудить как авторитарные, обладают определёнными экономическим свободами, социальными возможностями и безопасностью.

Признание этой реальности не означает согласия с идеей, будто существует неизбежный выбор между политическими свободами и экономическим ростом, о чём часто заявляют китайские и другие авторитарные лидеры. Но эта реальность действительно осложняет определение различия между «свободным» и «несвободным» мирами.

Индия — родная страна Сена и крупнейшая в мире демократия — служит здесь показательным примером. Когда в 2014 году премьер-министр Нарендра Моди пришёл к власти, в ежегодном рэнкинге стран, составляемом организацией Freedom House, Индия причислялась к категории «свободных» стран, и оставалась в этой категории до 2020 года. А сейчас её причисляют к категории «частично свободных» стран, учитывая официально санкционированный антимусульманский фанатизм и усиление ограничений гражданских прав и свобод. С другой стороны, по данным доклада Программы развития ООН, в период с 2006 по 2021 годы Индия вытащила из бедности 415 млн человек.

Индия отказывается вставать на сторону России или НАТО в украинской войне. Она постепенно сближается с США, Японией и Австралией в рамках «Четырёхстороннего диалога по безопасности» («Квад»), который приобретает всё более официальный характер. Однако одновременно она наращивает импорт нефти из России, которая сейчас стала главным поставщиком нефти в Индию. Отставной американский генерал Дэвид Петреус недавно вспоминал свой разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который в тот момент был послом Индии в США. Петреус говорил, что Индия, будучи членом «Квада», обязана «сделать выбор между Востоком и Западом», на что Джайшанкар ответил: «Генерал, мы уже сделали выбор. И мы выбрали Индию».

По мнению Дайжшанкара, украинская война может дать возможность большему числу стран выбрать самих себя. Согласно его прогнозам, этот конфликт превратит мировой порядок, который сейчас остаётся «глубоко западным» (в нём «европейские проблемы являются мировыми проблемами, но мировые проблемы не являются европейскими»), в мир «многостороннего присоединения» («multi-alignment»), в котором страны могут свободно отстаивать свои «предпочтения и интересы».

Индия не в одиночестве. В апреле прошлого года целый ряд стран Африки, Азии и Латинской Америки отказались голосовать за исключение России из Совета ООН по правам человека. Они винят западные санкции не меньше, чем российскую агрессию, в резком росте цен на продовольствие, который продолжает причинять им огромные трудности. На их взгляд, это лишь ещё один пример того, как Европа и США делают собственные проблемы общемировыми.

Если Байден хочет обратиться к действительно глобальной аудитории, ему следует оставить позади взятое из XX века определение «свободного мира» и видеть свободу во множестве различных форм. Он мог бы сказать, что Америка и её союзники борются за освобождение украинского народа — и народов во всём мире — от цепей завоевания, подчинения, нищеты, голода, невежества, предубеждений и лишений. Мы будем искать союзников везде, где мы сможем их найти во всех этих битвах.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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