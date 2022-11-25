«Несправедливость и ужасы». Байден почтил память жертв Голодомора 25 ноября, 14:46 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора, заверив, что американская сторона продолжит поддержку в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В своем обращении он также упомянул сегодняшнюю Украину, которая продолжает бороться за свободу и демократию.

«В то время как храбрый украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, мы не забываем почтить также жертв несправедливости и ужасов, причиненных Украине в прошлом», — сказал он.

Видео дня

Он также напомнил, что в ноябре этого года отмечается годовщина Голодомора — «смерти от голода».

«Во время своего правления Иосиф Сталин ввел жесткую и репрессивную политику в отношении Украины, включая создание умышленного голода в 1932−33 годах, который привел к гибели миллионов невинных украинских женщин, мужчин и детей. Мы чтим память всех погибших в этой бессмысленной трагедии и отдаем должное стойкости украинского народа, пережившего разруху и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество», — подчеркнул американский президент.

Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддержку Украины.

«В этом месяце мы чтим память жертв Голодомора. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы кланяемся перед отважным украинским народом, который продолжает храбро сопротивляться нападению России на свою демократию», — подытожил политик.

25 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что все демократические фракции парламента Германии договорились на следующей неделе принять важную резолюцию о Голодоморе.

В четверг, 24 ноября, парламент Румынии и Объединенный переходный кабинет Беларуси признали Голодомор 1932−1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Такое же решение приняли Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы.

В апреле 2022 года Голодомор единогласно признала геноцидом украинцев палата депутатов чешского парламента.

Ранее это преступление было признано геноцидом украинского народа 16 странами мира.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до 10 млн человек.