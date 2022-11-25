Германия на следующей неделе примет резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом — Кулеба 25 ноября, 13:18 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Все демократические фракции парламента Германии договорились на следующей неделе принять важную резолюцию о Голодоморе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что Бундестаг расценивает Голодомор как геноцид.

«Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид», — написал Кулеба.

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Министр также поблагодарил Германию за соответствующее решение.

В четверг, 24 ноября, парламент Румынии и Объединенный переходный кабинет Беларуси признали Голодомор 1932−1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Такое же решение приняли Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы.

В апреле 2022 года Голодомор единогласно признала геноцидом украинцев палата депутатов чешского парламента.

Ранее это преступление было признано геноцидом украинского народа 16 странами мира.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до 10 млн человек.