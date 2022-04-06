Палата депутатов парламента Чехии признала Голодомор в Украине 1932−1933 годов актом геноцида — посол

6 апреля, 15:30
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В Чехии признали Голодомор в Украине 1932−1933 годов актом геноцида (Фото:E. van M./www.flickr.com)

В Чехии признали Голодомор в Украине 1932−1933 годов актом геноцида (Фото:E. van M./www.flickr.com)

Палата депутатов чешского парламента единогласно признала Голодомор в Украине в 1932−33 гг. актом геноцида украинского народа.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Детали дипломат пообещал предоставить позже.

https://twitter.com/YPerebyinis/status/1511659202900545542?cxt=HHwWjMCypaaCv_opAAAA

Палата депутатов парламента Чехии единогласно признала Голодомор в Украине в 1932−33 гг. актом геноцида украинского народа.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Чехия Голодомор Геноцид

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