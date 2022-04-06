Палата депутатов парламента Чехии признала Голодомор в Украине 1932−1933 годов актом геноцида — посол
В Чехии признали Голодомор в Украине 1932−1933 годов актом геноцида (Фото:E. van M./www.flickr.com)
Палата депутатов чешского парламента единогласно признала Голодомор в Украине в 1932−33 гг. актом геноцида украинского народа.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Детали дипломат пообещал предоставить позже.
Палата депутатов парламента Чехии единогласно признала Голодомор в Украине в 1932−33 гг. актом геноцида украинского народа.
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