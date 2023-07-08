Своевременный, масштабный, нужный. Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи от США
Зеленский поблагодарил Байдена за дополнительные военные поставки (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за новый пакет военной помощи от США.
«Своевременный, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и Президенту Джозефу Байдену за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию — к победе над диктатурой. Расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты для деоккупации нашей земли и приближения мира», — заявил Зеленский.
7 июля Пентанов официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.
Полный список вооружения:
- 32 БМП Bradley и 32 БТР Stryker;
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
- ракеты ПВО AIM-7;
- зенитные комплексы Stinger, Javelin;
- 31 155-мм гаубица;
- 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные боеприпасы DPICM;
- ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;
- оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
- 27 тактических автомобилей для подъема техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- различные запасные части и средства оперативного обеспечения.