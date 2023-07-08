Своевременный, масштабный, нужный. Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи от США

8 июля, 00:07
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Зеленский поблагодарил Байдена за дополнительные военные поставки (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Зеленский поблагодарил Байдена за дополнительные военные поставки (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за новый пакет военной помощи от США.

«Своевременный, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и Президенту Джозефу Байдену за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию — к победе над диктатурой. Расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты для деоккупации нашей земли и приближения мира», — заявил Зеленский.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1677403517768671238
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7 июля Пентанов официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.

Полный список вооружения:

  • 32 БМП Bradley и 32 БТР Stryker;
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
  • ракеты ПВО AIM-7;
  • зенитные комплексы Stinger, Javelin;
  • 31 155-мм гаубица;
  • 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные боеприпасы DPICM;
  • ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;
  • оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
  • 27 тактических автомобилей для подъема техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • различные запасные части и средства оперативного обеспечения.
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Вооружение Военная помощь Поставки оружия Кассетные бомбы Владимир Зеленский касетные боеприпасы

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