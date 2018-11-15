15 ноября 2018, четверг

Барнье назвал сроки переходного периода Brexit

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Барнье напомнил о возможности пролонгации переходного периода

Барнье напомнил о возможности пролонгации переходного периода

Руководитель переговорной группы Евросоюза по условиям Brexit Мишель Барнье заявил, что переходной период после выхода Великобритании из состава ЕС продлится до конца 2020 года.

В то же время, официально Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, передает ВВС.

По общему согласию переходной период может быть продлен.

Также сообщается, что за выход из ЕС британское правительство заплатит 45 миллиардов евро.

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Напомним, что кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей. Однако, процент поддержки выхода из ЕС был неравномерным по всей территории Великобритании. Так, в Шотландии большинство населения проголосовало против Brexit.

 

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