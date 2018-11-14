14 ноября 2018, среда

ЕС обнародовал 585-страничный документ по Brexit

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Европейская комиссия обнародовала текст проекта соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии.

Текст на 585 страницах размещен на сайте Еврокомиссии. В документе указано, что текст согласован на уровне переговорщиков Лондона и Брюсселя 14 ноября 2018 года.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что уже проинформировал председателя Европейского совета Дональда Туска об одобрении текста соглашения со стороны Британии. По его словам, достигнутый решительный прогресс в переговорах позволяет перейти на следующий этап Brexit.

Напомним, что кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей. Однако, процент поддержки выхода из ЕС был неравномерным по всей территории Великобритании. Так, в Шотландии большинство населения проголосовало против Brexit.

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