ЕС обнародовал 585-страничный документ по Brexit

Европейская комиссия обнародовала текст проекта соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии.

Текст на 585 страницах размещен на сайте Еврокомиссии. В документе указано, что текст согласован на уровне переговорщиков Лондона и Брюсселя 14 ноября 2018 года.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что уже проинформировал председателя Европейского совета Дональда Туска об одобрении текста соглашения со стороны Британии. По его словам, достигнутый решительный прогресс в переговорах позволяет перейти на следующий этап Brexit.

I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO