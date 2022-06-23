Неэффективно. Австрия решила отменить обязательную вакцинацию от коронавируса

23 июня, 17:33
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Пандемия коронавируса в Австрии (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Пандемия коронавируса в Австрии (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Правительство Австрии в ближайшее время откажется от обязательной вакцинации от коронавируса, потому что это оказалось неэффективным. Там отметили, что желающих вакцинироваться не увеличилось.

Об этом заявил министр здравоохранения Йоханнес Раух, сообщает Kronen Zeitung.

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По его словам, все изменил новый штамм Омикрон, потому что он более заразен, но значительно легче переносится человеком. Потому и необходимость в вакцинации несколько снизилась.

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Кроме того, там отметили, что даже введение обязательной вакцинации не увеличило количество желающих прививаться, этот вопрос вызвал серьезные дебаты в обществе.

Ожидается, что законопроект об отмене обязательной вакцинации будет одобрен в июле. Сейчас же закон об обязательных прививках приостановлен до августа.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Австрия Коронавирус Вакцинация

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