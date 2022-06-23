Неэффективно. Австрия решила отменить обязательную вакцинацию от коронавируса 23 июня, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Пандемия коронавируса в Австрии (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Правительство Австрии в ближайшее время откажется от обязательной вакцинации от коронавируса, потому что это оказалось неэффективным. Там отметили, что желающих вакцинироваться не увеличилось.

Об этом заявил министр здравоохранения Йоханнес Раух, сообщает Kronen Zeitung.

По его словам, все изменил новый штамм Омикрон, потому что он более заразен, но значительно легче переносится человеком. Потому и необходимость в вакцинации несколько снизилась.

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Кроме того, там отметили, что даже введение обязательной вакцинации не увеличило количество желающих прививаться, этот вопрос вызвал серьезные дебаты в обществе.

Ожидается, что законопроект об отмене обязательной вакцинации будет одобрен в июле. Сейчас же закон об обязательных прививках приостановлен до августа.

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