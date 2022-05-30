Уровень COVID-тестирований в Украине снизился на 90% - Кузин

30 мая, 06:48
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Коронавирус не исчез и есть летальные случаи (Фото:lukasmilan/pixabay)

Коронавирус не исчез и есть летальные случаи (Фото:lukasmilan/pixabay)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине уровень тестирований на выявление коронавируса снизился почти на 90%.

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Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Суспильному .

«В конце 2021 года мы действительно считали, что масочный режим будет продлен и мы будем сталкиваться с появлением новых штаммов. К сожалению, Украина сейчас немного отличается от всего мира из-за того, что у нас война. С другой стороны, мы не можем иметь таких же показателей по заболеваемости, как и весь мир. И для этого есть объективные обстоятельства. Речь идет о том, что уровень тестирования в стране упал почти на 90%», – сказал он.

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В течение недели регистрируют около 4 тысяч новых случаев инфицирования, но общее количество меньше, чем до войны. В среднем за одну неделю случается 20-30 летальных исходов.

Сейчас в Украине провакцинировано около 16 млн украинцев — 42%. В то же время где-то 60-65% точек, ранее работавших над вакцинацией, прекратили работу.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Коронавирус Игорь Кузин Вакцинация Война России против Украины

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