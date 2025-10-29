В Австралии на острове забыли пассажирку круизного лайнера: женщина скончалась, не дождавшись помощи

80-летняя жительница Австралии была найдена мертвой на острове Ящерицы — одном из гряды Большого Барьерного рифа — после того, как ее забыли там пассажиры и экипаж круизного лайнера.

Об этом 29 октября сообщает британская медиакорпорация ВВС.

25 октября женщина вместе с другими пассажирами круизного лайнера Coral Adventurer совершала поход по острову Ящерицы, расположенному в 250 км к северу от Кэрнса. Корабль причалил в одной из бухт. Часть пассажиров сошли на берег. Женщина, по всей видимости, отделилась от группы, чтобы отдохнуть, пишет ВВС.

Лайнер покинул остров около заката и вернулся только спустя несколько часов — когда экипаж обнаружил пропажу пассажирки. В ходе масштабной поисковой операции ее тело было найдено утром 26 октября.

По данным газеты Courier Mail, погибшая туристка изначально присоединилась к групповому походу на самую высокую вершину острова Ящерицы — Кук-Лук — а затем якобы решила, что ей нужно немного отдохнуть вдали от всех.

Как рассказала австралийскому телеканалу ABC туристка Трейси Айрис, которая на прошлой неделе плавала на своем судне вокруг острова Ящерицы, около полуночи 25 октября она видела вертолет, который использовал прожектор для поиска пешеходной тропы. Более того, несколько человек с факелами пытались найти пропавшую женщину там.

«Было очень грустно, что в этом раю произошла такая трагедия. Это должно было быть счастливое время для той прекрасной дамы», — отметила Айрис.

В полиции провинции Квинсленд сообщили журоналистам, что для коронера будет подготовлен отчет о «внезапной и не вызывающей подозрений смерти женщины».

Согласно информации на сайте туристической компании Coral Expeditions, судно Coral Adventurer может принять до 120 пассажиров и 46 членов экипажа, а билеты туда стоят десятки тысяч долларов. Оно было специально построено для доступа к отдаленным районам побережья Австралии и оснащено «тендерами» — небольшими лодками, используемыми для перевозки пассажиров на однодневные экскурсии. Сейчас лайнер продолжает свое плавание в австралийский порт Дарвин, подытожили в ВВС.