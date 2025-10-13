В СМИ показали заброшенный отель-корабль, который закрыли из-за легенд о «проклятии»

На острове Ко Чанг в Таиланде стоит заброшенный семиэтажный отель The Galaxy. Его построили в форме гигантского лайнера .

Об этом 12 октября рассказывает медиа The Mirror. Когда-то это был роскошный курорт с 70 номерами, коврами, люстрами и бассейнами в виде палубы, отмечает издание. Сейчас на этом месте ржавая руина, которую местные называют «проклятой».

По легенде, несчастья начались еще во время строительства, когда для установки корабля вырубили священное дерево баньян. Местные считали это оскорблением духов земли. С тех пор среди работников и гостей начали случаться странные случаи — болезни, несчастные случаи и даже смерть одного из работников.

Добавили проблем и природные условия: влажный климат, жару и комаров, которые переносили малярию и лихорадку денге. Туристы начали избегать курорта. В конце концов, в 2012 году его закрыли.

После этого The Galaxy стал излюбленным местом для искателей приключений и блогеров. Американский ютубер Джош Йозура посетил заброшенный отель и назвал его «жутким памятником былой роскоши».

После пандемии курорт окончательно прекратил существование из-за финансовых трудностей. Теперь он стоит в джунглях, заросший пальмами, как странный памятник человеческим амбициям и предрассудкам.