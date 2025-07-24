В Австралии во время посадки на борту самолета начался пожар — причиной стала лишь одна вещь из багажа

24 июля, 11:42
В самолете авиакомпании Virgin, выполнявшем рейс VA1528 из Сиднея в Хобарт, произошел пожар (Фото: Loren Elliott/REUTERS)

На авиарейсе VA1528 Virgin Australia во время посадки на борту начался пожар. Как выяснилось, огонь вспыхнул из-за внешнего аккумулятора в верхней багажной полке.

Об этом 21 июля сообщило издание Perth Now. Самолет отправлялся из Сиднея в Хобарт. Сначала очевидцы сообщили, что почувствовали запах чего-то жареного, а потом во время поисков нашли тлеющую литиевую батарею. Бортпроводники нашли аккумулятор в багажном отсеке.

Экипаж оперативно ликвидировал возгорание еще до приземления. После посадки сумку с батареей сразу вынесли из самолета, а пассажиров эвакуировали согласно протоколу. Обошлось без пострадавших.

В Virgin Australia впоследствии сообщили, что медицинская помощь пассажирам не понадобилась, а осмотр членов экипажа не выявил травм. В то же время авиакомпания начала поиск пассажиров, которые находились рядом с источником возгорания, чтобы провести дополнительную проверку их состояния.

Самолет проверили на наличие повреждений, а обратный рейс в Сидней совершил другой самолет.

