Австралия собирается перенести посольство в Иерусалим

Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает, что руководство Австралии намерено перенести свое посольство в стране из Тель-Авива в Иерусалим.
Таким образом, премьер-министр Скотт Моррисон хочет признать Иерусалим столицей Израиля.
Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.
В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
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