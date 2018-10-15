16 октября 2018, вторник

Австралия собирается перенести посольство в Иерусалим

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает, что руководство Австралии намерено перенести свое посольство в стране из Тель-Авива в Иерусалим.

Таким образом, премьер-министр Скотт Моррисон хочет признать Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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