Палестина подала иск против США в Международный суд ООН

Палестина подала иск из-за переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщается на сайте суда.

По мнению палестинской стороны, решение американских властей противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Из Венской конвенции вытекает, что миссия государства, направляющего дипломатического представителя, должна быть размещена на территории государства, принимающего дипломатического представителя. В свете особого статуса Иерусалима, перемещение посольства США в Израиле в Иерусалим является нарушением Венской конвенции", - утверждает палестинская сторона.

Палестина просит ООН признать факт нарушения и постановить, чтобы США отозвали дипмиссию из Иерусалима, а также, чтобы суд "потребовал от США воздержаться в будущем от нарушения обязательств и предоставить гарантии неповторения незаконного поведения".

"Полный текст заявления от 28 сентября 2018 года будет вскоре представлен на сайте суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство.