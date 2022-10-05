Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией
Су-35 (Фото:СС)
Военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а потом Швеции.
Об этом сообщает ВВС Италии в Twitter.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что истребители были возвращены в Калининград.
«Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда», — сказано в сообщении.
В конце сентября также сообщалось о том, что итальянские истребители поднялись в воздух для перехвата российских самолетов.
С 1 августа немецкие, венгерские и итальянские истребители взяли на себя патрулирование воздуха над балтийским регионом в рамках миссии НАТО.