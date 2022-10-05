Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией

5 октября, 19:05
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Су-35 (Фото:СС)

Су-35 (Фото:СС)

Военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а потом Швеции.

Об этом сообщает ВВС Италии в Twitter.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что истребители были возвращены в Калининград.

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«Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда», — сказано в сообщении.

Видео дня

В конце сентября также сообщалось о том, что итальянские истребители поднялись в воздух для перехвата российских самолетов.

https://twitter.com/ItalianAirForce/status/1577640004129521664

С 1 августа немецкие, венгерские и итальянские истребители взяли на себя патрулирование воздуха над балтийским регионом в рамках миссии НАТО.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша НАТО Российская агрессия Италия Военная агрессия Швеция Истребители Истребитель Война России против Украины

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