Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией 5 октября, 19:05 Су-35 (Фото:СС)

Военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а потом Швеции.

Об этом сообщает ВВС Италии в Twitter.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что истребители были возвращены в Калининград.

«Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда», — сказано в сообщении.

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В конце сентября также сообщалось о том, что итальянские истребители поднялись в воздух для перехвата российских самолетов.

С 1 августа немецкие, венгерские и итальянские истребители взяли на себя патрулирование воздуха над балтийским регионом в рамках миссии НАТО.