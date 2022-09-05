За прошлую неделю истребители НАТО в Литве шесть раз перехватывали российские самолеты 5 сентября, 22:13 Су-35 (Фото:СС)

В течение недели с 29 августа по 4 сентября истребители базирующихся в Литве стран Североатлантического Альянса шесть раз взлетали для перехвата и сопровождения российских самолетов, нарушивших воздушное пространство над Балтийским морем.

Об этом сообщает министерство обороны Литвы.

Так, 30 августа патруль НАТО сопровождал два самолета Су-35, которые летели без транспондеров, не представили плана полета и не выходили на связь с диспетчерами. Еще один российский самолет — Ан-72 — был с включенным транспондером.

Видео дня

31 августа аналогичная ситуация с двумя Су-35 и одним Ан-72 повторялась четырежды.

На следующий день, 1 сентября, воздушное пространство над Балтийским морем нарушили два пассажирских самолета Ил-96 и два Су-35. Позже к ним «присоединились» еще два российских истребителя. В тот же день патрули НАТО сопровождали один Ил-96 и еще два Су-27.

Во всех случаях русские самолеты либо залетали в воздушное пространство Калининградской области России, либо выходили из него.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.