Летели на Запад. Два российских истребителя нарушили воздушное пространство Финляндии

18 августа, 16:00
Российские истребители подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии (Фото:Александр Шипиленко/www.flickr.com)

Российские истребители подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии (Фото:Александр Шипиленко/www.flickr.com)

В четверг, 18 августа два российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Финляндии.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе прибрежного города Порвоо на Финском заливе.

Начальник отдела связи Кристиан Ваккури заявил, что самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

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4 августа Сенат США поддержал ратификацию соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

https://www.youtube.com/watch?v=r5DeSCXOLnk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Воздушное пространство Финляндия Истребители

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