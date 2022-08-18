Летели на Запад. Два российских истребителя нарушили воздушное пространство Финляндии
Российские истребители подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии (Фото:Александр Шипиленко/www.flickr.com)
В четверг, 18 августа два российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Финляндии.
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в районе прибрежного города Порвоо на Финском заливе.
Начальник отдела связи Кристиан Ваккури заявил, что самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.
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