Летели на Запад. Два российских истребителя нарушили воздушное пространство Финляндии 18 августа, 16:00 Российские истребители подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии (Фото:Александр Шипиленко/www.flickr.com)

В четверг, 18 августа два российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Финляндии.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе прибрежного города Порвоо на Финском заливе.

Начальник отдела связи Кристиан Ваккури заявил, что самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

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