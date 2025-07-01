Украинские ударные дроны Лютий атаковали завод по производству шахедов в российском Ижевске. При этом, судя по кадрам видео, беспилотники ВСУ имели необычную конструкцию.

Об этом сообщает Defense Express.

Сообщается, что украинские дроны, которые совершили эту дальнобойную атаку, не имели шасси.

При этом ранее для Лютого именно самолетный взлет был единственным известным типом пуска. С одной стороны, это позволяло его запускать без дополнительного оснащения — без катапульты или ускорителя.

Реклама

С другой, требовало довольно неординарной организации запуска с сопровождением дрона во время взлета. Очевидно, для управления оператором с помощью радиоуправления разбегом, отрывом и набором высоты дрона.

Убрав систему фиксированных опор летательного аппарата, инженеры получили меньшее аэродинамическое сопротивление, и соответственно большую дальность полета. Отсутствие шасси также положительно повлияло на заметность на РЛС.

В то же время отказ от него потребовал пересмотра конструкции. Так, шасси теперь могло отпасть сразу после взлета, или дрон могли запустить с крыши авто, которое разгоняется до взлетной скорости дрона.

1 июля Служба безопасности Украины подтвердила удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода Купол, расположенного в республике Удмуртия. Расстояние до цели — более 1300 километров.

Ранее об атаке дронов на завод Купол в Ижевске сообщали росСМИ. В частности Telegram-канал Astra писал, что в результате атаки беспилотников на завод пострадали по меньшей мере девять человек. Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко также подтвердил, что в Ижевске прогремели взрывы.

Он отметил, что Ижевский электромеханический завод Купол является одним из главных производителей ЗРК Тор и ударных БпЛА Гарпия-А1 для армии страны-агрессора России.

Кроме того, жители российских Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов и сирены. Кроме того, под атакой дронов находились Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области.

В Минобороны России утверждают, что в ночь на 1 июля над РФ и оккупированным Крымом было якобы уничтожено и перехвачено 60 БпЛА.