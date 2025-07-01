СБУ подтвердила атаку на завод Купол в Ижевске, который производит ЗРК Тор и Оса и беспилотники для армии РФ

Последствия атаки дронов СБУ на завод Купол в российском Ижевске, 1 июля 2025 года (Фото: Кадр из видео/NV)

Утром во вторник, 1 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода Купол , расположенного в республике Удмуртия. Расстояние до цели — более 1300 километров.

Об этом сообщили источники NV в спецслужбе.

Отмечается, что предприятие выполняет заказы Минобороны РФ и специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов Тор и Оса, а также является разработчиком ударных беспилотников Гарпия. Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

По словам собеседника, зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

«СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры», — отметил источник в СБУ.

Ранее об атаке дронов на завод Купол в Ижевске сообщали росСМИ. В частности Telegram-канал Astra писал, что в результате атаки беспилотников на завод пострадали по меньшей мере девять человек. Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко также подтвердил, что в Ижевске прогремели взрывы.

Он отметил, что Ижевский электромеханический завод Купол является одним из главных производителей ЗРК Тор и ударных БпЛА Гарпия-А1 для армии страны-агрессора России.

Кроме того, жители российских Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов и сирены. Кроме того, под атакой дронов находились Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области.

В Минобороны России утверждают, что в ночь на 1 июля над РФ и оккупированным Крымом было якобы уничтожено и перехвачено 60 БпЛА.