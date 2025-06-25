Германия выделит Украине более 100 миллионов евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196 , которые имеют радиус действия более 1 тысячи километров, сообщает Spiegel .

По данным источников издания, правительство Германии профинансирует производство украинских боевых беспилотников «трехзначной миллионной суммой». В частности, речь идет о финансировании строительства ударных дронов Ан-196.

Эти дроны так называемого глубокого удара оснащены боевой частью, и могут преодолеть 2 тысячи километров. Отмечается, что за немецкие деньги Украина может изготовить несколько сотен боевых беспилотников.

«Евросоюз уже пытается интегрировать Украину в оборонную промышленность и использовать свой опыт войны с Россией. Это касается, в частности, индустрии производства дронов. Если еще несколько стран инвестируют больше денег в украинскую оборонную промышленность, Украина много выиграет от такой поддержки», — отмечают источники издания.

Ан-196 Лютий — украинский ударный дрон-камикадзе дальностью более 1000 км, разработанный Антоновым. Оснащен боевой частью до 75 кг и навигацией с элементами искусственного интеллекта.

Применяется для ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу врага. Выделяется автономностью, точностью и возможностью массового использования.

BBC News Украина сообщало, что БПЛА Лютый впервые запустили по территории России в мае 2023 года, а в конце лета его запустили в серийное производство. Источник в украинской власти, причастный к производству дрона, говорил журналистам, что это уникальный аналог шахеда, способный во время полета менять высоту относительно рельефа поверхности и обладающий помехоустойчивостью.