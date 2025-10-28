Лукашенко нашел объяснение размещению Орешника в Беларуси и не удержался от угроз
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал размещение российского ракетного комплекса Орешник на территории Беларуси «ответной мерой на эскалацию».
Такое объяснение Лукашенко озвучил во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает во вторник, 28 октября, пропагандистское агентство БелТА.
«Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы», — цитируют пропагандисты самопровозглашенного президента Беларуси.
Он также назвал этот ракетный комплекс «одним из опаснейших видов вооружений».
«Подлетное время — минуты. В случае ошибки или провокации времени разбираться просто не будет», — пригрозил Лукашенко.
12 декабря 2024 года Лукашенко после встречи с российским диктатором России Владимиром Путиным поручил начальнику генерального штаба ВС РБ обеспечить размещение ракетного комплекса Орешник на территории страны и «грамотно» спланировать его применение.
Позже Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории страны «десяток» российских ракет Орешник, которые страна-агрессор РФ впервые применила для удара по Украине 21 ноября 2024 года во время атаки на Днепр.
1 июля 2025 года он заявил, что комплекс Орешник разместят в стране до конца 2025 года.
Лукашенко также утверждал, что об Орешнике он договорился с Путиным в Волгограде.
«В Волгограде мы договорились со „старшим братом“, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции Орешника будут в Беларуси. Работу Орешника вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал Лукашенко.
30 сентября белорусский диктатор, вероятно, впервые продемонстрировал модель российской баллистической ракеты средней дальности Орешник.
Во время встречи с премьер-министром Кыргызстана в кабинете Лукашенко заметили макет пусковой установки. Аналитики считают, что речь идет именно об Орешнике.