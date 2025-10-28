Лукашенко нашел объяснение размещению Орешника в Беларуси и не удержался от угроз

Такое объяснение Лукашенко озвучил во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает во вторник, 28 октября, пропагандистское агентство БелТА.

Реклама

«Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы», — цитируют пропагандисты самопровозглашенного президента Беларуси.

Он также назвал этот ракетный комплекс «одним из опаснейших видов вооружений».

«Подлетное время — минуты. В случае ошибки или провокации времени разбираться просто не будет», — пригрозил Лукашенко.

12 декабря 2024 года Лукашенко после встречи с российским диктатором России Владимиром Путиным поручил начальнику генерального штаба ВС РБ обеспечить размещение ракетного комплекса Орешник на территории страны и «грамотно» спланировать его применение.

Позже Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории страны «десяток» российских ракет Орешник, которые страна-агрессор РФ впервые применила для удара по Украине 21 ноября 2024 года во время атаки на Днепр.

1 июля 2025 года он заявил, что комплекс Орешник разместят в стране до конца 2025 года.

Лукашенко также утверждал, что об Орешнике он договорился с Путиным в Волгограде.

«В Волгограде мы договорились со „старшим братом“, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции Орешника будут в Беларуси. Работу Орешника вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал Лукашенко.

30 сентября белорусский диктатор, вероятно, впервые продемонстрировал модель российской баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Во время встречи с премьер-министром Кыргызстана в кабинете Лукашенко заметили макет пусковой установки. Аналитики считают, что речь идет именно об Орешнике.