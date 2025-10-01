Как пишет Defense Express, во время встречи с премьер-министром Кыргызстана в кабинете Лукашенко заметили макет пусковой установки. Аналитики считают, что речь идет именно об Орешнике.

«В конце концов для этого пришлось даже делать фото с очень специфической композицией, где людей пришлось разместить в углу кадра», — пишет издание.

По словам аналитиков, благодаря такому хвастовству становится возможным разглядеть саму пусковую Арешника, которая на самом деле дает «довольно содержательную информацию». При этом они отмечают, что всегда существует возможность контролируемой дезинформации.

Журналисты отмечают, что по фотографиям можно определить, что шасси ракеты Орешник — МЗКТ-79291, которое производит Минский завод колесных тягачей. Он поставляет шасси для всех российских стратегических ракетных комплексов, а также для других типов ракет, в частности Искандер.

По данным Defense Express, шасси МЗКТ-79291 начали разрабатывать еще в начале 2010-х годов для ракетного комплекса РС-26 Рубеж. В России эту ракету называли «легкой» межконтинентальной, тогда как на Западе ее считали нарушением договора РСМД и фактически ракетой средней дальности.

Точная грузоподъемность шасси с колесной схемой 12×12 не разглашалась. При попытке создать российский аналог на базе КамАЗ-78509 заявляли, что она составляет 50 тонн, что на 10 тонн меньше белорусского шасси. Поэтому эксперты предполагают, что МЗКТ-79291 может выдерживать около 60 тонн.

1 августа российский диктатор Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс Орешник якобы поступил в армию страны-агрессора России. Также российский диктатор утверждает, что в Беларуси уже выбрали место для размещения комплекса и вопрос «закроют до конца года».

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко высмеял заявление Путина.

«Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и Орешник не полетел. А здесь целое серийное производство», — говорится в заметке.

