Лукашенко утверждает, что Орешник разместят в Беларуси до конца 2025 года

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что комплекс Орешник разместят в стране до конца 2025 года . Об этом во вторник, 1 июля, сообщает пропагандистское агентство Белта.

Белорусский диктатор заявил, что якобы понимает тех людей, которые говорят, что «размещение в Беларуси ядерного оружия поставило страну под удар».

Лукашенко также убежден, что «подобная идея навязана оттуда [вероятно, с Запада]». Он утверждает, что пока в истории не было случаев, когда «нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение». По его словам, и сейчас никто не стремится инициировать подобные конфликты.

Как добавил диктатор, об Орешнике он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным в Волгограде.

«В Волгограде мы договорились со „старшим братом“, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции Орешника будут в Беларуси. Работу Орешника вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — утверждает Лукашенко.

13 марта Лукашенко заявил, что Минск сейчас изготавливает пусковые установки для российского ракетного комплекса Орешник и ожидает ракеты от РФ.

26 января Лукашенко заявлял, что Орешник будет развернут в РБ «со дня на день».

12 декабря 2024 года Лукашенко после встречи с диктатором России Владимиром Путиным поручил начальнику генерального штаба ВС РБ обеспечить размещение ракетного комплекса Орешник на территории страны и «грамотно» спланировать его применение.

Позже Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории страны «десяток» российских ракет Орешник, которые страна-агрессор РФ впервые применила для удара по Украине 21 ноября 2024 года во время атаки на Днепр.