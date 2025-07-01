Лукашенко утверждает, что Орешник разместят в Беларуси до конца 2025 года

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/File Photo)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что комплекс Орешник разместят в стране до конца 2025 года. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает пропагандистское агентство Белта.

Белорусский диктатор заявил, что якобы понимает тех людей, которые говорят, что «размещение в Беларуси ядерного оружия поставило страну под удар».

39 компаний в России задействованы в производстве Орешника, 21 из них не находится под санкциями — Зеленский

Лукашенко также убежден, что «подобная идея навязана оттуда [вероятно, с Запада]». Он утверждает, что пока в истории не было случаев, когда «нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение». По его словам, и сейчас никто не стремится инициировать подобные конфликты.

Как добавил диктатор, об Орешнике он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным в Волгограде.

«В Волгограде мы договорились со „старшим братом“, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции Орешника будут в Беларуси. Работу Орешника вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — утверждает Лукашенко.

Сергей Фурса
Сергей Фурса
Путин, где твои карты?

13 марта Лукашенко заявил, что Минск сейчас изготавливает пусковые установки для российского ракетного комплекса Орешник и ожидает ракеты от РФ.

26 января Лукашенко заявлял, что Орешник будет развернут в РБ «со дня на день».

12 декабря 2024 года Лукашенко после встречи с диктатором России Владимиром Путиным поручил начальнику генерального штаба ВС РБ обеспечить размещение ракетного комплекса Орешник на территории страны и «грамотно» спланировать его применение.

Позже Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории страны «десяток» российских ракет Орешник, которые страна-агрессор РФ впервые применила для удара по Украине 21 ноября 2024 года во время атаки на Днепр.

