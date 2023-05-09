Битва за Бахмут. Интервью NV с экс-командиром Азова о том, почему кадыровцы «редкое животное», которое не встретить на поле боя 9 мая, 11:13 NV Премиум Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Максим Жорин, экс-командир полка Азов, майор ВСУ, в интервью Radio NV рассказал, что бойцы отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова значительно уступают в военных навыках бойцам ЧВК Вагнера и в целом являются «мифическими» участниками боев во время российско-украинской войны.

— Начну с Бахмута, потому что разные военные обозреватели говорили, что последние сутки, ночь даже с 7 на 8 мая, были, возможно, одной из таких самых сложных в Бахмуте.

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Потому что там российские наемники ЧВК Вагнера, а также их десантники, которые там были, очень интенсивно пытались штурмовать позиции наших военных. Однако вроде бы все эти штурмы противника удалось отразить. Какая в настоящее время ситуация? Действительно ли эта ночь была настолько адской, как ее описывают?

— Скажу правду, что, скорее всего, я не помню спокойного дня или ночи за последние несколько месяцев в Бахмуте. Но да, действительно, заметно то, что перед врагом поставили задачу до 9 числа любой ценой реально захватить город. Но у них это не получается, несмотря на то, что они бросают все силы, несмотря на то, что когда мы разбиваем их атакующие группы, они их сразу перегруппируют, причем иногда даже из разных подразделений.