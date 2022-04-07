60 российских десантников из Пскова отказались ехать на войну против Украины, их число может возрасти — росСМИ 7 апреля, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Военные 76-й гвардейской десантной штурмовой дивизии (иллюстративное изображение) (Фото:Минобороны РФ)

Около 60 российских военнослужащих из Пскова отказались ехать в Украину для участия в военных действиях. Их число в ближайшее время может значительно возрасти, сообщает российское издание Псковская губерния со ссылкой на источники.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Сообщается, что после первых дней войны российские военные были сначала выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись в место дислокации в Псков. Там находится постоянный пункт дислокации 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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Сейчас большую часть военных, которые отказываются возвращаться, увольняют, некоторым угрожают уголовными делами — преследованием за дезертирство или неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ).

«Но они и (что важно) их семьи стоят на своем. По нашим данным, сейчас командиры не принимают рапорты на увольнение, поэтому многие подают их через военную прокуратуру», — говорится в сообщение.



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Также отмечается, что в ближайшее время цифра отказников может заметно увеличится, так как 60 человек, которые отказались — это только одна воинская часть.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что командиры разных уровней и российские военнослужащие массово отказываются от участия в войне России против Украины.

Так, командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказывались от участия в боевых действиях. А военнослужащие массово писали рапорты на увольнение.

Кроме того, личный состав двох батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Также 29 марта от участия в боевых действиях на территории Украины отказалось более половины личного состава одной из рот 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса Береговых войск Западного военного округа ВС РФ, передовые позиции которого находятся в районе города Изюм в Харьковской области Украины.

12 марта один из российских пленных, старший сапер воинской части РФ № 51−532, во время допроса СБУ рассказал, что вблизи Одессы должны были высадиться 600 морских пехотинцев, однако отказались, понимая последствия.



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