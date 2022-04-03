Российские командиры и солдаты массово отказываются участвовать в войне в Украине — Генштаб ВСУ

3 апреля, 08:44
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Командиры разных уровней и российские военнослужащие массово отказываются от участия в войне России против Украины.

Война России против Украины - главные события 3 апреля

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

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Личный состав двох батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации, сообщили в Генштабе.

«Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории Российской Федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Генштаб Российские военные Война России против Украины

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