Планы противника. Россия попытается захватить Донбасс, а затем попробует оккупировать часть Запорожской области — Генштаб 12 января, 12:33 Краматорск после обстрела (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В ближайшее время войска РФ попытаются выйти на админграницы Донецкой области, а после этого попробуют оккупировать часть Запорожской области.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в четверг, 12 января.

«Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области», — сказал он в ходе брифинга.

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По словам Громова, оккупанты и дальше будут наносить ракетно-авиационные удары по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими.

