«Удивлен находкой». В офисе Байдена нашли секретные документы 11 января, 04:38 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах. Он удивлен такой находкой.

Об этом пишет Reuters.



Американский лидер высказался об этих документах в общении с журналистами в Мехико на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады. Он заявил, что серьезно относится к секретным документам и не знает, что у них написано.

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Байден рассказал представителям СМИ, что он был удивлен, узнав, что секретные документы нашли в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался. Он добавил, что он и его команда полностью сотрудничают с расследованием произошедшего.

"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", - сказал президент США.