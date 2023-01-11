«Удивлен находкой». В офисе Байдена нашли секретные документы
Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)
Президент США Джо Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах. Он удивлен такой находкой.
Об этом пишет Reuters.
Американский лидер высказался об этих документах в общении с журналистами в Мехико на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады. Он заявил, что серьезно относится к секретным документам и не знает, что у них написано.
Байден рассказал представителям СМИ, что он был удивлен, узнав, что секретные документы нашли в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался. Он добавил, что он и его команда полностью сотрудничают с расследованием произошедшего.
"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", - сказал президент США.