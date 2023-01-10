Когда начнутся наступательные действия на Украину со стороны Беларуси — отвечает белорусский оппозиционер 10 января, 17:58 Учения белорусских военных (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко в эфире Радио NV спрогнозировал, когда начнутся наступательные действия на Украину со стороны Беларуси.

В эфире Радио НВ Латушко предположил, что совместные учения военно-воздушных сил России и Беларуси могут перерасти в попытки наступательных операций на территорию Украины и что ей может предшествовать какая-нибудь провокация.

Видео дня

«Именно организация провокаций в этом сценарии, о котором мы говорим уже в течение нескольких месяцев, может стать подтекстом для любых наступательных действий. Когда они состоятся? Всегда задают этот вопрос. Но я подтверждаю позицию, что они реальны только в том случае, когда будет достаточно большая группировка российских вооруженных сил, наступательная группировка находится на территории Беларуси», — сказал белорусский оппозиционер.

Он добавил, что «произойдет это в течение месяца, полутора, двух», «мы будем с вами видеть, наблюдая концентрацию Вооруженных сил России в Беларуси», подчеркнув, что за последние несколько недель в Беларусь стало прибывать больше военных и техники из РФ.

Основатель проектов Motolkohelp и Белорусский Гаюн Антон Мотолько в интервью Радио NV заявил, что российских военных в Беларуси сейчас от 11,5 до 12,5 тысячи.

В конце декабря глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщал, что в Беларуси находится около 10 200 российских военных.

