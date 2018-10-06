Возвращение старых лиц. Какой будет Украина в 2020 году

Как изменится страна после президентских и парламентских выборов

4 октября в Киеве состоялась первая лекция НВ из цикла Украина 2020. Что ждет страну, в рамках которой президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань, народный депутат (БПП) Мустафа Найем и заместитель главного редактора газеты Зеркало Недели Сергей Рахманин назвали ключевые тренды развития Украины после парламентских и президентских выборов 2019-го.

Спикеры сошлись во мнении, что общий курс движения страны в направлении Европы не изменится вне зависимости от конфигураций нового парламента и имени следующего президента.

Александр Пасхавер объяснил это общей логикой истории. «Желание общества идет за исторической тенденцией, – уверен экономист. – История тащит нас в Европу, а мы сопротивляемся изо всех сил. Важно усвоить европейские ценности, но это займет десятилетия».

По его мнению, отката не произойдет, но темп изменений по-прежнему будет не устраивать большинство населения. Скорость изменений не может быть другой в силу трех объективных причин, считает Пасхавер.

Первая – молодость украинского государства. «Мы почему-то забываем о том, что мы неопытное государство, – говорит экономист. – Ни политики, ни бюрократы не имеют традиций государственности».

Вторая – ценности. По словам Пасхавера, для большинства населения по-прежнему главной является ценность выживания, в то время как меньшинство переняло европейскую ценность активности и самореализации.

Третья причина – слабость революционного слоя, который возник в течение последних лет и активно действовал на Майдане.

«Этот слой не добился политической консолидации и не выработал идеологию, – рассуждает Пасхавер. – Он вполне добровольно передал власть представителям старого политикума, который вместе с ними участвовал в революции».

Среди тенденций развития экономист выделил тренд на милитаризацию государства по аналогии с Израилем. «Мы забываем, что все соседи Украины имеют к государству территориальные претензии, – напоминает он. – Поэтому наше будущее – милитаризация».

Замглавреда газеты Зеркало недели и ведущий Радио НВ Сергей Рахманин также считает, что курс Украины радикально не изменится.

«Люди, которые придут к власти в ближайшем будущем, не станут делать резких движений – хотя бы из инстинкта самосохранения, – считает Рахманин. – Даже если наберут силу ориентированные на Россию политики, движение приостановится, но не развернется на 180 градусов».

При этом особенностью будущих выборов эксперт называет то, что никогда прежде в истории Украины рейтинги главных кандидатов не были настолько низкими и никогда разрыв между ними не был столь минимальным.

Рахманин выделил ключевые проблемы, которые придется решать будущей власти. Во-первых, это война. «Какая бы политическая сила ни пришла к власти, она попытается избавиться от непопулярных вещей, – объясняет журналист. – Таковыми являются Минские соглашения. Они исчерпали свой ресурс и являются прямым нарушением Конституции».

Во-вторых, сама Конституция. По словам Рахманина, у каждой политсилы сейчас есть собственный проект новой Конституции, но ни один из них не имеет права на жизнь, потому что ни одно большинство в парламенте их не поддержит.

«Есть два варианта. Один – не трогать Конституцию и по ней жить. Ведь ни один президент до сих пор не пытался жить по существующей Конституции. Второй вариант – договориться о компромиссных изменениях», – говорит он.

Также среди наиболее актуальных проблем Рахманин выделил создание стабильной системы взаимодействия регионов и центра, когда жители регионов могли бы влиять на решения внутри общин.

«Стоит принять закон о местном референдуме по примеру Швейцарии», – уверен ведущий радио НВ.

Кроме того журналист и политический аналитик обратил внимание на бессистемность реформ, коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, отсутствие инвестиций в науку, а также критическое состояние СМИ.

«То, что прежде было в журналистике исключением или нежелательной опцией, стало правилом, – поделился Рахманин. – Медиа занимаются исключительно борьбой: защищают кого-то, ссорятся между собой, исполняют роль пропагандистов и выполняют заказы собственников».

Народный депутат (БПП) Мустафа Найем назвал ближайшие два года периодом перехода от решения тактических задач к стратегическому видению. «У нас не было момента, чтобы выдохнуть и заняться системными вещами, – говорит экс-журналист. – Мы постоянно «тушим пожары».

Главной задачей на ближайшее будущее он называет необходимость доказать жизнеспособность идей, с которыми в парламент пришли новые лица, а также перестать говорить о собственной инаковости.

«Мне кажется, что «другим» чиновниками и политикам пора перестать быть белыми воронами. Потому что «другие» – это и есть та норма, к которой мы шли», – рассуждает Найем.

Нардеп выделил несколько ключевых вопросов, остро нуждающихся в решении. Во-первых, это разработка гуманитарной политики в отношении регионов. «Должна появиться стратегия равенства. Сейчас мы по-прежнему культивируем представление о том, что восток страны – это регион второго сорта», – предостерегает политик.

Во-вторых, Найем обратил внимание на необходимость организации и структурирования гражданского общества. В-третьих, заявил о катастрофической ситуации в судебной ветви власти.

«Пока инфраструктура справедливости не будет работать, мы будем сталкиваться с негативным отношением к власти, – говорит Найем. – Одна из ключевых причин, почему ситуация не меняется: люди – рабы своих начальников. Они скатываются назад, потому что у них нет никакой перспективы».

Что касается нового парламента, политик прогнозирует возвращение старых лиц.

«Правил приличия, к которым мы привыкли, уже не будет, – уверен Найем. – Давайте честно, сейчас у нас терки между своими. А в следующем парламенте будут реальные волки. То, что Виктор Медведчук можеть стать вице-спикером – это не сказки».

Профессор политологии Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань предрек зигзагообразное развитие Украины после будущих выборов. Прорывов ждать не стоит, но движение вперед сохранится, уверен ученый.

Среди важных проблем он назвал слабость государства. В нынешних условиях политолог считает ненужными какие-либо изменения в Конституции. «Это приведет к политической нестабильности, – говорит Гарань. – Тот вариант смешанной парламентско-президентской системы, которая у нас есть, я считаю оптимальным».

Политолог обратил внимание на трансформации, произошедшие в обществе. Согласно различным опросам и исследованиям, выросла самоидентификация жителей страны в первую очередь как украинцев, а не бывших граждан СССР или жителей своего города/села. Также выросла поддержка НАТО и Европейского Союза.

«Есть тенденция к консолидации. Но есть и опасность поляризации, которую мы видели прежде, – говорит Гарань. – Например, на вопрос о необходимости вступления в ЕС 52% украинцев отвечают «да». Но на востоке и юге страны отрицательный ответ дают 57%. Это очень тревожно».

В связи с этим Гарань прогнозирует предвыборные спекуляции на эту тему. «Это не возвращение к схеме 2004-го или 2014-го года, но угрожающие тенденции все же есть», – считает ученый.

Как попасть на следующую лекцию НВ? Читайте здесь.