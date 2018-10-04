04 октября 2018, четверг

Все соседи имеют территориальные претензии к Украине, – Александр Пасхавер

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Все соседи имеют территориальные претензии к Украине, – Александр Пасхавер

Сегодня, 4 октября, во время выступления в рамках лекции НВ Украина 2020. Что ждет страну?, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер назвал главную угрозу, о которой забывают в Украине.

По мнению Пасхавера, к опасности со стороны Россию нужно быть готовым, но непрерывно бояться стране нужно не этого.

«Россия как империя разваливается, - уверен экономист. – А история показывает, что когда империя разваливается, она никогда не восстанавливается».

При этом все соседи Украины имеют к государству территориальные претензии, отмечает Пасхавер.

«Поэтому наше будущее – милитаризация, как в Израиле», - резюмирует президент Центра экономического развития.

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