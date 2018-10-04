04 октября 2018, четверг

В следующем парламенте будут реальные волки, – Мустафа Найем

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В следующем парламенте будут реальные волки, – Мустафа Найем

Сегодня, 4 октября, во время выступления в рамках лекции НВ Украина 2020. Что ждет страну?, народный депутат (БПП) Мустафа Найем спрогнозировал перемены, которые произойдут во власти после выборов 2019-го.

По мнению Найема, следующий парламент превратится в площадку для битвы за жизнеспособность идей Евромайдана.

«Правил приличия, к которым мы привыкли, не будет, - уверен Найем. – Думаю, что этот парламент покажется райским садом по сравнению с тем, каким будет следующий».

По мнению политика, ошибки, допущенные людьми, пришедшими во власть после революции достоинства 2013-2014-го, в силу неопытности приведут к откату.

«Давайте честно, сейчас у нас терки между своими, - считает Найем. – В следующем парламенте будут реальные волки. То, что Виктор Медведчук можеть стать вице-спикером – это не сказки».

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