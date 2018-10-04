Кто бы ни пришел к власти в 2019-м, ничего не изменится, – экономист Александр Пасхавер

Сегодня, 4 октября, во время выступления в рамках лекции НВ Украина 2020. Что ждет страну?, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер объяснил, почему не стоит ожидать принципиальных изменений после президентских и парламентских выборов 2019-го.

По мнению экономиста, выборы принципиально не изменят развитие Украины. «Власть, какая бы они ни была, делает рисунок, а содержание не меняется», - считает Пасхавер.

Майдан стал точкой, после которой Украина обрела реальную независимость и окончательно определилась с вектором движения в сторону Европы. Однако три объективных фактора мешают стране меняться быстрее.

Первое – молодость украинского государства. «Мы почему-то забываем о том, что мы неопытное государство, - говорит экономист. – Ни политики, ни бюрократы не имеют традиций государственности. Такие традиции вырабатываются поколениями».

В обществе многие считают действия власти злокачественными, говорит Пасхавер. Но они неквалифицированные в силу отсутствия традиции, которая вырабатывается поколениями.

Второй фактор – это ценности. По словам Пасхавера, для большей части населения по-прежнему главной является ценность выживания, в то время как меньшинство переняло европейскую ценность активности и самореализации.

«Желание общества идет за исторической тенденцией, - объясняет экономист. – История тащит нас в Европу, а мы сопротивляемся изо всех сил. Важно усвоить европейские ценности, но это займет десятилетия».

Третий фактор – слабость революционного слоя, который возник в течение последних лет, который активно действовал на Майдане.

«Этот слой не добился политической консолидации, не выработал идеологию, не создал партийных структур и не взял власть, - рассуждает Пасхавер. – Этот слой вполне добровольно передал власть представителям старого политикума, который вместе с ними участвовал в революции».