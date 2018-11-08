Украинцы 2020. Как изменится страна через год

15 ноября НВ проведет заключительную встречу из серии лекций о том, что ждет Украину в 2020 году, под названием "Мы 2020"

15 ноября в Киеве состоится четвертая и последняя лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну". 2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Чего стоит опасаться перед выборами, а к чему отнестись со скепсисом? Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной, а не failed state?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз – лучшие колумнисты НВ – историк, профессор Украинского Католического университета, член Несторовской группы Ярослав Грицак, социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель проекта Нова Країна Валерий Пекар и председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник Иосиф Зисельс.

Гражданское общество: на словах или в деле. Успешные или равнодушные. Победившие или проигравшие. Принимающие все как есть или способные действовать. Какая она – наша нация? Что стоит понять уже сейчас, чтобы потом не искать лучшей жизни в другой стране?

Чтобы попасть на встречу Мы 2020, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Всего в рамках цикла уже прошли три лекции. О чем говорили спикеры на лекциях Страна 2020, Экономика 2020 и Бизнес 2020 читайте здесь, здесь и здесь.