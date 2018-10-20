У нас нет времени ждать. Что изменится для Украины в 2020 году

Как привести страну к успеху и довести до конца начатые реформы

18 октября в Киеве состоялась вторая лекция НВ из цикла Украина 2020. Что ждет страну. Четыре спикера: экс-вице-премьер Украины Виктор Пинзеник, главный исполнительный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев, и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова и управляющий собственник компании "Камион-Оил" Ольга Гуцал назвали ключевые проблемы в стране и способы их решения до 2020 года.

Перед любой властью, вне зависимости от того, кто займет кресло президента и каким будет новый парламент, помимо насущных проблем – преодоления кризиса и войны с Россией, останется главный вопрос – как сделать Украину успешной и довести до конца начатые реформы.

«Если убрать эмоции, мы – классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому проблема, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее», – подчеркивает главный исполнительный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев. По его словам, страны-лидеры продолжат развиваться теми же высокими темпами, а значит, все больше качественных кадров уйдут к лидерам, сделав их сильнее. Таким образом, наиболее важным становится фактор качества человеческого потенциала, а наши шансы выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии. Все это требует от Украины принятия радикальных шагов, считает он.

Наиболее эффективный рецепт и единственный вариант сейчас, по мнению Коболева, создать в Украине рынок, характеризующийся важным элементом – постоянной конкуренцией всех игроков за главный ресурс – капитал.

«Нам нужно сделать рывок к рынку капитала со всеми его атрибутами, в частности, верховенством права и независимыми профессиональными институтами», – подчеркивает он. При этом нет смысла изобретать украинский велосипед, все эти вещи можно импортировать.

Коболев напоминает: «Нет времени ждать. Если мы хотим к 2020 году что-то радикально изменить, нужно пересматривать отношение к фундаментальным проблемам и начинать их решать. Косметические штрихи не принесут успеха. Более пессимистичный прогноз – будет сложнее выиграть войну с Россией. Не став экономически успешной страной, мы ее проиграем».

Экс-вице премьер, бывший министр финансов Виктор Пинзеник перечислил еще четыре ключевых элемента успеха. Во-первых, нужно немного приостановиться и ответить на вопрос: чего мы хотим на самом деле? Пока, говорит Пинзеник, есть ощущение, что мы построили эклектичную смесь рыночной экономики и коммунизма. «Когда растет цена нефти, мы хотим, чтобы дешевел бензин, а газ вообще был бесплатным. Пока все компании работают по коммерческим правилам, мы хотим, чтобы как минимум две из них стали благотворительными – Нафтогаз и Укрзализныця», – приводит примеры Пинзеник. Но в будущем так не должно быть. И если мы хотим рыночную свободную экономику, то нужно строить ее, причем по единому проекту, четкому плану.

Кроме того, необходимо, чтобы все системы слаженно взаимодействовали между собой. «Любимое занятие моих коллег – снижать налоги, увеличивая расходы. А Минфин потом разводит руками», – рассказывает нардеп.

Во-вторых, нам нужны профессиональные кадры. В-третьих – честный разговор с обществом. «Сейчас у нас говорят на языке желудка: о гречке и колбасе. Но у людей есть голова», – напоминает Пинзеник. Ну и последнее – для успеха понадобится политическая воля.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что не считает ситуацию в Украине уникальной. Если расширить географию и посмотреть на другие страны – Турцию, Аргентину, Венесуэлу – наши ошибки не уникальны и кризисы тоже. Более того – даже успешные страны переживают цикличные кризисы. Поэтому, уверена Маркарова, для нас важно выстроить систему так, чтобы мы были готовы к будущим кризисам и сделали выводы из предыдущих.

Чтобы 2020-й или 2030-й не стали для Украины проблемными, нам нужны стайеры – те, кто готов долго и системно работать, совершать изменения на длительной дистанции. «Следует довести запущенные реформы до конца. А любая реформа – это долгие годы внедрения и достижения результата», – подчеркивает Маркарова. Поэтому сейчас главный вопрос для Украины: выбрать четкое направление и привести профессиональные команды тех, кто готов инвестировать свое время в перемены, понимая, что быстро все не произойдет. И.о. министра финансов привела в пример Польшу, в частности, внедрение реформы децентрализации, на которую у страны ушло 10 лет. «И мы используем польскую модель, поскольку она лучшая», – заключила Маркарова.

В свою очередь Ольга Гуцал, управляющий собственник компании "Камион-Оил", считает, что в стране пора сделать ставку на обычных предпринимателей, а не иностранных инвесторов.

«2014 год многое изменил. В этом году мы – гражданское общество, предприниматели, увидели, что можем жить в другой стране. И если до этого бизнесу по большому счету было все равно, при какой власти работать, главное – не пересекаться с государством, то в 2014-м мы осознали, что правила могут быть другими, и назад мы уже не хотим», – рассказала Гуцал.

«С 2014 года я работаю не просто в белую, а в белоснежную. Я всегда всем говорю, что это мой личный Майдан. И если в Германии это почетно, то работать в белую в Украине – идиотизм. В олигархическом государстве – это глупость. В таком случае я не конкурентоспособна, и гордиться результатами своего труда в такой системе – смешно», – говорит бизнесвумен. Так вот, если вернуться к главному вопросу: что будет в 2020 году? «Мы все уедем, – отвечает она. – Сначала уедут те, кто зарабатывает руками и мыслит короткой перспективой в виде зарплаты. А затем – предприниматели».

«Я не хочу, чтобы прокурор был моим собеседником по хозяйственным вопросам. И не хочу, чтобы олигархическая система настраивала жизнь в стране, которая мне нравится. У меня нет такой радужной истории о том, что нужно просто подождать. Не так просто ждать», – говорит Гуцал.

«Должен наступить момент, когда в кругу уважаемых людей будут говорить не об иностранном инвесторе, а о нашем родном рядовом предпринимателе. И как только мы станем предметом защиты, у нас появится надежда. Если нет – то надежды не будет», – резюмирует она.

Как прошла предыдущая лекция НВ, читайте здесь.

Как попасть на следующую лекцию НВ, читайте здесь.